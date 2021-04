Bauarbeiten an alter Schule in Badow : Ein modernes Gemeindezentrum mit besonderer Fassade entsteht

Das Gebäude an der Schulstraße in Badow soll nach energetischer Vollsanierung im Sommer bezugsfertig sein. Sobald Corona es zulässt, ist auch ein Fest geplant.

Badow | Die Gemeinde Schildetal bekommt einen großen und modernen Treffpunkt: In der alten Schule neben der Kita in Badow geben sich derzeit die Handwerker die Klinke in die Hand. Das Gebäude wird aufwändig saniert. Matthias Wiegand hofft, dass die Arbeiten, die im August 2020 gestartet waren, im Juli oder spätestens im August dieses Jahres abgeschlossen sind...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.