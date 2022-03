Autobahnkreuz Wismar : Autofahrer stirbt nach Kollision mit Lkw auf der A20

Der Lastkraftwagenfahrer blieb unverletzt. Die A20 wurde für die Bergungsarbeiten zwischenzeitlich vollgesperrt.

Wismar/Rostock | Auf der Autobahn 20 am Autobahnkreuz Wismar ereignete sich am Abend des 17. März in Fahrtrichtung Rostock ein schwerwiegender Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Ein BMW-Fahrer aus dem Bereich Bützow geriet nach jetzigem Stand der Ermittlungen aufgrund des Fahrfehlers eines 54-jährigen Lastkraftwagenfahrers mit osteuropäischer Herkunft unter dessen Au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.