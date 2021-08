Kreismuseum Herzogtum Lauenburg : Ausstellung zum Barber-Ljaschtschenko-Abkommen jetzt in Ratzeburg

20 Schautafeln, die die Ereignisse von 1945 dokumentieren, stehen bis Ende August im Kreisarchiv des Herzogtums Lauenburg.

Ratzeburg/Gadebusch | Sie war kurz in der Aula auf dem Gadebuscher Schlossberg zu sehen und wurde danach im Grenzhus in Schlagsdorf gezeigt. Nun macht die Wanderausstellung „Das Barber-Ljaschtschenko-Abkommen 1945 und seine Folgen” mit 20 Tafeln und einer Medienecke im Kreismuseum des Herzogtums Lauenburg in Ratzeburg Station. Bis zum 29. August erhalten die Besucher einen...

