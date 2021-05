Ausstellung in Gadebusch : Kunstwerke stellen den sagenhaften Trommler vor

Kinder und Erwachsene malten Bilder und fertigten Skulpturen an. Die Arbeiten sind bis zum 27. Juni in der Stadtkirche und später an anderen Orten zu sehen.

Gadebusch | Der „Trommler von Gadebusch“ regt die Fantasie an. Kinder aus der Münzstadt und der Umgebung, aber auch Erwachsene aus Kneese hatten sich in den vergangenen Wochen mit dieser besonderen Sagengestalt beschäftigt und dazu knapp 50 kleine Kunstwerke angefertigt. Die Bilder, Figuren und weiteren Objekte sind bis zum 27. Juni in der Königskapelle in der Ga...

