Verbrenner vor dem Aus? : Amt Rehna will seinen Fuhrpark auf Elektroautos umstellen

Klimaschutz-Maßnahmen sollen künftig offenbar stärker als bislang in den Fokus gerückt werden. So sind Investitionen in die Elektromobilität geplant.

Rehna | Die Zeit der Verbrennungsmotoren könnte im Amt Rehna bald vorbei sein. Denn die Amtsverwaltung will ihren Fuhrpark sukzessive auf Elektro-Autos umstellen. Einen entsprechenden Beschluss wollen die Mitglieder des Amtsausschusses am Donnerstag, 3. Juni, fassen. Vier Ladepunkte sollen entstehen Dieser Beschluss sieht zunächst die Schaffung einer en...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.