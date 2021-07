Aus der Wirtschaft in Gadebusch : Alter Friseursalon feiert Eröffnung im neuen Gewand

Nach nur einem Monat Stillstand werden im Friseursalon auf dem Supermarkt-Gelände wieder Haare geschnitten. Sandra Maahs hat das Geschäft übernommen.

Gadebusch | Blau-weiße Ballons hängen über der Eingangstür. Auch die Werbung an den Fensterscheiben ist von weiß-roter zu blau-weißer Farbe übergegangen. Nach einem Monat Stillstand ging es in der Filiale auf dem Supermarktgelände an der Johann-Stelling-Straße am 1. Juli wieder los mit dem Haareschneiden. Jahrelang war dort der Salon „Haarlekin“ der Schlagsdorfer...

