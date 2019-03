Gadebusch : 500 Nelken für Frauen

von Michael Schmidt

08. März 2019, 20:00 Uhr

Aus Anlass des Frauentages haben rund 500 Damen in und um Gadebusch eine Nelke erhalten. Verteilt wurden diese zum Beispiel von Thomas Konieczny (l.) und Wolfgang Krüger (Die Linke). Von dem Blumengruß überrascht wurde zum Beispiel Karin Korn von der Bäckerei Klug. Die Verkäuferin fuhr mit dem Bäckerwagen über Land. Freuen würde sie sich, wenn auch in MV der Frauentag zum Feiertag würde – so wie in Berlin.