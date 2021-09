Gegen Corona : In Gadebuscher Schule soll die Luft gefiltert und gemessen werden

Die Messgeräte sollen Schüler und Lehrer ans Lüften erinnern. Ein Luftreinigungsgerät soll zudem getestet werden.

Gadebusch | Das Licht springt von grün auf gelb. Der CO2-Wert im Raum ist zu niedrig, es sollte gelüftet werden. Diese Informationen sollen bald auch Schüler in der Regionalen Schule mit Grundschule in Gadebusch bekommen. Denn die Stadt will 31 CO2-Messgeräte für die Gebäude in der Amtsstraße und der Heinrich-Heine-Straße anschaffen. Das beschlossen die Vertreter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.