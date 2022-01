Corona in Nordwestmecklenburg : 233 Neuinfektionen im Landkreis

Die Inzidenz liegt bei 455,1. Damit bleibt der Nordwesten weiter auf Corona-Warnstufe Gelb. Für MV gelten die Regeln der Stufe Rot.

Wismar | Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiter im Landkreis Nordwestmecklenburg. 233 Menschen sind am Dienstag erkrankt. Damit liegt die Infektionsinzidenz derzeit bei 455,1. Die Hospitalisierungsinzidenz sinkt dagegen auf 1,3. In der risikogewichteten Stufenkarte des Landes steht Nordwestmecklenburg damit weiter auf Einstufung Gelb. In MV vorers...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.