Gadebusch : 15-Jährige liegt nach Unfall schwer verletzt im Krankenhaus

Die Jugendliche wollte eine Straße an einer Ampel überqueren und wurde dabei von einem Auto erfasst

Gadebusch | Bei einem Verkehrsunfall in Gadebusch ist eine 15-Jährige schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war sie Donnerstagvormittag beim Überqueren einer Straße an einer Fußgängerampel von einem Fahrzeug erfasst worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde die Jugendliche in ein Schweriner Klinikum gebracht. Sie sei außer Lebensgefahr...

