von Regina Mai

05. April 2020, 15:51 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend wurde ein parkender BMW in Güstrow durch eine Explosion schwer beschädigt. Die Motorhaube war stark nach oben verzogen und Plastikteile lagen im Umfeld von zehn Metern. Ein in der Nähe geparktes Auto wurde durch die Wucht der Explosion ebenfalls beschädigt.