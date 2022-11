Offenes Haus zum Weihnachtsmarkt: Besucher sind am 3. Dezember in der Lübzer Bibliothek willkommen. Foto: Susan Schejer up-down up-down Adventszeit 2022 in Lübz Zum Weihnachtsmarkt warten auch in der Bibliothek Überraschungen Von Christiane Großmann | 28.11.2022, 15:35 Uhr

Am 3. Dezember gibt es in Lübz einen Weihnachtsmarkt. Der Trägerverein der Bibliothek möchte ebenfalls zum Gelingen des Tages beitragen und lädt unter anderem zum Bilderbuchkino sowie in die Leselounge ein.