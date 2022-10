Die Kürbisschnitzer mit ihren Werken. Foto: Ralf Gattermann up-down up-down Halloween in Siggelkow Zukunftsverein schnitzt mit Kindern lustige Kürbisköpfe Von Christiane Großmann | 29.10.2022, 20:11 Uhr

Wenn Erntezeit für die Kürbisse ist, laufen Kürbisschnitzer zu Höchstform auf. Am Sonnabend wurde das XXL-Gemüse in Siggelkow bearbeitet. Und die Kerne der größten Exemplare kommen 2023 in die Erde.