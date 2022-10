Erzeugnisse vom Naturimker, frisches Gemüse der Saison, alter und neuer Kram: Bis Montag kann auf dem Flohmarkt in Suckow direkt an der Autobahnabfahrt getrödelt werden. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Wiesenflohmarkt Schnäppchenjäger können noch bis Montag in Suckow stöbern Von Christiane Großmann | 29.10.2022, 21:33 Uhr

Die Wiesenflohmarkt-Saison von Veranstalter Thomas Frost geht aufs Ende zu. Das Finale findet in Suckow direkt an der Autobahnabfahrt statt. Und das gleich drei Tage am Stück.