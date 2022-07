Freuen sich auf den Welziner Kultursommer: Bassist Johannes Heger (l.) und Gitarrist Robin Sellin. FOTO: Nicole Siemers up-down up-down Band Nature in the City Weitgereiste Musiker bringen Folk-Pop zum Welziner Kultursommer Von Alexander Block | 25.07.2022, 14:18 Uhr

Die Musiker Johannes Heger und Robin Sellin sind weit in der Welt herum gekommen. Mit ihrer Band Nature in the City kommen sie nun zum Welziner Kultursommer und wollen mit beschwingtem Folk-Pop unterhalten.