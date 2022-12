Förster Jörg Fengler (l.) und Sachbearbeiter Benjamin Nissler auf der Weihnachtsbaum-Plantage im Wald bei Karbow. Foto: Katja Frick up-down up-down Forstamt Karbow Hier warten die Weihnachtsbäume auf ihr Schicksal Von Katja Frick | 08.12.2022, 19:21 Uhr

Am Wochenende gibt es wieder die beliebten Weihnachtsbaumverkäufe in Karbow und Marnitz. Gewachsen sind die Bäume auch auf den Plantagen in der Nähe. Zwei Förster verraten die Geheimnisse rund um den Tannenbaum.