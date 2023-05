Lübz (Symbolbild) Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Drei Vorschläge zur Auswahl Voting bis 20. Mai: Wie soll die Lübzer Bürgerstiftung heißen? Von Christiane Großmann | 05.05.2023, 07:20 Uhr

Für die im Aufbau befindliche Bürgerstiftung in Lübz steht jetzt die Namenswahl an. Einwohner sind aufgerufen, sich daran zu beteiligen. So können Sie Ihren Favoriten wählen.