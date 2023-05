Volleyballturnier in Ganzlin 2017. Archivfoto: Thomas Zenker up-down up-down Sport und Party Für Volleyballturnier in Ganzlin werden noch junge Mannschaften gesucht Von Katja Frick | 08.05.2023, 18:44 Uhr

Jedes Jahr am letzten Juni-Wochenende findet in Ganzlin bei Plau am See an der Mecklenburgischen Seenplatte ein ganz besonderes Volleyball-Turnier statt. An drei Tagen können Freizeitmannschaften nicht nur Volleyball spielen, sondern auch grillen und feiern