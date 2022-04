Der Vereinsvorsitzende Alexander Grünholz und seine Stellvertreterin Karina Fester mit den Collagen, die am Freitag beim Osterfeuer präsentiert werden. FOTO: Christiane Groẞmann Leben in Burow und Gischow Verein „De Eldelüd“ hält die Dorfgemeinschaft zusammen Von Christiane Großmann | 13.04.2022, 13:11 Uhr

Am Karfreitag gibt es ein Osterfeuer in Burow. Der Feuerplatz und eine überdachte Sitzgruppe am Wasserwanderrastplatz konnten mit Fördermitteln der Europäischen Union angelegt werden.