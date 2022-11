Ab jetzt sind die Tanzmariechen überall in de Region, wie hier in Lübz, wieder unterwegs. Foto: Alexander Block up-down up-down Rathausschlüssel übergeben Umjubelter Karnevalsauftakt in Lübz und Goldberg Von Alexander Block | 11.11.2022, 15:32 Uhr

Der Karneval feierte in Lübz in diesem Jahr seine 70. Session. Auch in Goldberg wurde das Rathaus von den Narren gestürmt. In Parchim beginnt die Karnevalszeit am Abend des 11.11.