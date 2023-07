Udo Steinhäuser ist mit dem Streif-Kescher unterwegs durch die Heide Foto: Helga Wagner up-down up-down Kraftwerk Bobziner Schleuse Naturschützer Udo Steinhäuser lädt zu Vortrag über NSG Marienfließ Von Alexander Block | 13.07.2023, 11:52 Uhr

Welche seltenen Tiere und Pflanzen im Naturschutzgebiet Marienfließ leben, wie die Heidelandschaft bei Plau am See entstanden ist und welche Gefahren im Boden lauern, darüber informiert am Freitag Experte Udo Steinhäuser im Wasserkraftwerk Bobziner Schleuse.