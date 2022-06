Hingucker an der Bundesstraße in Tessenow: Im Dorf steht eine Jahrfeier an. FOTO: Christiane Groẞmann Jubiläum in Gemeinde Ruhner Berge Tessenow feiert 750 Jahre mit Festumzug, Tanz und Frühschoppen Von Christiane Großmann | 15.06.2022, 10:10 Uhr

In der Gemeinde Ruhner Berge steht das Dorfjubiläum in Tessenow an: Am 18. Juni wird groß gefeiert. Was alles auf dem Programm steht.