Kreis LUP Südbahn startet Ostern mit Saisonverkehr auf zwei Strecken Von Katja Frick | 08.04.2022, 17:56 Uhr

Die ODEG übernimmt Südbahnverkehr vollständig. Züge verkehren zunächst vom 14. bis 18. April und dann ab 25. Mai bis 11. September an den Wochenenden sowohl von Parchim nach Plau am See als auch von Waren über Malchow.