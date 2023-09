Schienenverkehr MV Südbahn fährt 2023 zum letzten Mal und in Plau will Bürgerinitiative Bilanz ziehen Von Katja Frick | 05.09.2023, 18:49 Uhr Abfahrt eines Zuges aus dem Bahnhof Plau am See. Archivfoto: Katja Frick up-down up-down

Am 10. September endet der diesjährige Saisonverkehr. Bürgerinitaitive und Bürgermeister laden am 9. September zu einer Bilanz ein. Mit einer ICE-Fahrt auf der Strecke will Regio Infra am 13. September zwei Ministern und fünf Landkreisen das Konzept „Karower Kreuz 365“ nahebringen.