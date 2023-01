Die Stadtwerke Lübz warnen vor Haustürgeschäften und Telefon-Betrügern. Symbolfoto: imago up-down up-down Betrüger unterwegs Stadtwerke Lübz und Polizei warnen vor falschen Mitarbeitern Von Robin Twardy | 12.01.2023, 15:10 Uhr

In Lübz versuchen Betrüger unter einem Vorwand in Wohnungen zu kommen oder telefonisch sensible Daten abzufragen. Die Polizei Ludwigslust gibt Tipps, worauf Bürger achten und wie sie handeln sollten.