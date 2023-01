Spielen zusammen Doppelkopf: Willi Gamlin sowie Mathias, Manuela und André Maltzahn (v.l.). Foto: Theresa Franz up-down up-down Spieleabend in Granzin Sie alle teilen den Spaß an Rommé, Doppelkopf, Skat und Würfeln Von Theresa Franz | 14.01.2023, 16:17 Uhr

Die Spieleabende in Granzin haben mittlerweile Tradition. Wir haben die Spielbegeisterten einmal besucht. Was ist für sie der Reiz am Spiel?