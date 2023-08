Ferienangebot in Lübz Mehrgenerationenhaus organisiert Ausflüge zu Alpakas oder Giraffen Von Christiane Großmann | 09.08.2023, 19:27 Uhr Das Mehrgenerationenhaus in Lübz. Foto: Franziska Gutt / Archiv up-down up-down

Von Hüpfspaß bis Theater: Am 11. August wird in der Einrichtung in der Schulstraße ein Sommerfest gefeiert. Für Abenteuerlustige hält die Einrichtung noch zwei Specials bereit.