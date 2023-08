Jetzt ist es ebenfalls in Lübz möglich: Autofahrer können ihre Parkscheine in der Turmstadt auf allen gebührenpflichtigen städtischen Parkplätzen ab sofort auch mit dem Smartphone lösen. „Wir haben uns entschieden, den digitalen Parkschein einzuführen, um den Bürgerinnen und Bürgern sowie unseren Gästen das Parken einfacher zu machen“, sagt Astrid Becker, Bürgermeisterin in Lübz.

Wer mit dem Smartphone parkt, spart sich den Weg zum Parkscheinautomaten und kann die Parkzeit unterwegs einfach anpassen, sollte es einmal länger dauern als geplant. Kooperationspartner bei der App für das digitale Parken in der Turmstadt ist das Unternehmen Parkster. Neben Lübz ist das Parken in der Region mit der Parkster App ebenfalls in Parchim, Plau am See und Malchow möglich.

Autofahrer können Parkticket auch weiterhin mit Münzen bezahlen

Natürlich gibt es in der App auch die kürzlich in Lübz eingeführte Brötchentaste. Das ist ein ebenfalls in anderen Kommunen wie Parchim übliches Gratisticket, wenn jemand schnell etwas in der Stadt erledigen möchte.

Jedem Autofahrer ist es selbstverständlich frei gestellt, ob er auf die App umschwenkt oder weiterhin Münzen in den Parkscheinautomat stecken möchte. In Parchim hatte die Einführung des digitalen Parkscheines Anfang Juni 2023 vereinzelt bei Bürgern für Irritationen gesorgt.

Sie schlussfolgerten daraus, dass man nun keine analogen Parkscheine ziehen könne. Das führte sogar zu einigen kritischen Kommentaren in den sozialen Netzwerken nach dem Motto: Und wieder werden Menschen, die mit dem Smartphone und anderen digitalen Medien nichts am Hut haben, benachteiligt. Daraufhin sah sich Parchims Bürgermeister sogar genötigt, den Sachverhalt klarzustellen und zu versichern, dass weiterhin jeder auf dem herkömmlichen Weg sein Ticket lösen könne.

Stadt Lübz verzichtet im Dezember auf Parkeinnahmen am Marktplatz

Wie gehabt verzichtet die Stadt Lübz im Dezember 2023 wieder auf die Parkeinnahmen im Bereich des Marktplatzes, um das Weihnachtsgeschäft zu unterstützen. Das wird in der Turmstadt schon seit vielen Jahren auf Bitten des Gewerbevereins so praktiziert.

Die Zusage der Stadt zum Gratisparken im letzten Monat eines Jahres gilt nach einem Beschluss der Stadtvertreter sogar dauerhaft. Damit braucht der Verein künftig nicht mehr von sich aus alle zwölf Monate einen Antrag stellen. Autofahrer müssen im Dezember aber daran denken, eine Parkscheibe einzustellen, wenn die Ticketautomaten abgestellt sind.