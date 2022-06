Sabine Reifenstahl FOTO: Patrick Himmel-Blume Autorin aus Marnitz Sabine Reifenstahl stellt auf Fest in Tessenow Buchprojekte vor Von Christiane Großmann | 18.06.2022, 06:16 Uhr

Autorin aus der Gemeinde Ruhner Berge gab mit zwei weiteren Akteuren positive Vorlesegeschichten für Erwachsene heraus. Was es damit auf sich hat, auch darüber erzählt sie am 18. Juni auf der 750-Jahrfeier in Tessenow.