Im Mehrgenerationenhaus findet am 11. Mai ein Vortrag mit dem Extremreisenden Ronald Prokein statt. FOTO: Chrstiane Groẞmann Mehrgenerationenhaus in Lübz Ronald Prokein radelte um die Welt und verrät seine Abenteuer Von Christiane Großmann | 10.05.2022, 08:43 Uhr

Ein Extremreisender aus Rostock umradelte in 161 Tagen die Welt. Was er unterwegs erlebte, erfahren Besucher des Mehrgenerationenhauses in Lübz am 11. Mai.