Leopard mit Beute. FOTO: Renate Camin Safari auf drei Kontinenten Renate Camin stellt in Kuppentin atemberaubende Fotografien aus Von Christiane Großmann | 26.05.2022, 17:55 Uhr

Der Förderverein für die Kirche Kuppentin lädt am Sonnabend zur Ausstellungseröffnung ein. Eine Parchimer Fotografin entführt in die Wildnis und lässt Besucher an ihrer Faszination für Großkatzen teilhaben.