Begeisterten: Hannes Schmalfeldt als Prinz und Schulsozialarbeiterin Steffi Tesch als Rapunzel. Foto: Christiane Groẞmann Theater in Lübz Lehrer inszenieren das Märchen von Rapunzel humorvoll und modern Von Christiane Großmann | 21.12.2022, 17:50 Uhr

Seit 1999 gibt es in der Schule am neuen Teich in Lübz eine ehrenamtliche Theatergruppe. Das Ensemble gab wieder drei Vorstellungen und berührte Kinder wie Erwachsene mit einem Märchenklassiker.