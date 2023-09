Polizei ermittelt Baumstämme in Wald bei Lübz angezündet – War es Brandstiftung? Von Michael-Günther Bölsche | 19.09.2023, 14:43 Uhr Der Stapel Baumstämme brennt in voller Ausdehnung. Foto: Feuerwehr Lübz up-down up-down

Gegen 3.30 Uhr in der Nacht zum Dienstag wurde die Feuerwehr in Lübz alarmiert. In einem Waldstück zwischen Broock und Kuppentin war ein Stapel Baumstämme in Brand geraten.