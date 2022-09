Der Herbsthimmel hat viele Facetten. Welche Sternbilder derzeit sichtbar sind, erfahren Besucher im Lübzer Planetarium. Foto: Redaktion up-down up-down Weitere Touren nach Absprache Planetarium Lübz lädt zur letzten öffentlichen Führung des Jahres ein Von Thorben Oberhag | 22.09.2022, 05:04 Uhr

Ein letztes Mal in diesem Jahr bei einer öffentlichen Führung in die Sterne blicken. Das geht am 27. September.