Perseiden kommen im August Planetarium Lübz lädt zu Picknick in Sternschnuppennacht Von Alexander Block | 27.07.2023, 11:03 Uhr

Jetzt im Juli und August zieht wieder der Meteorstrom der Perseiden an der Erde vorbei. Wer das Schauspiel beobachten und Wissenswertes über die Sternschnuppen erfahren möchte, kann dies am 12. August bei einem gemeinsamen Picknick am Planetarium in Lübz.