Nun hat es in den vergangenen Tagen so viel geregnet, dass auch in unserer Region die Pilze sprießen. Am 8. Oktober musste eine Pilzwanderung mit dem bekannten Pilzberater Lothar Strelow im Kleestener Forst abgesagt werden, weil es gar keine Pilze gab.

Am 15. Oktober kann jetzt der Verein Wasserkraftwerk Bobziner Schleuse zu seiner beliebten Pilzwanderung in den Bobziner Wald mit Pilzberater Lothar Strelow einladen. Los geht es um 13 Uhr am Wasserkraftwerk direkt unterhalb der Bobziner Schleuse.

Alle gesichteten Pilze werden gesammelt und dann bestimmt

„Prinzip der Pilzsuche ist es, zunächst alle gefundenen Pilze zu sammeln, unabhängig von der vermuteten Genießbarkeit. Die Bestimmung, ob gut oder giftig erfolgt dann im Anschluss der Wanderung durch den Experten“, erklärt Arno Pommerencke vom Verein. „Über eine Prämie und eine Urkunde kann sich derjenige Sammler freuen, der zwar nicht den größten oder die meisten Pilze gefunden hat, sondern vielmehr, wer den außergewöhnlichsten Pilz vorweisen kann.“

Den Abschluss der Pilzwanderung bildet dann ein gemütliches Beisammensein, bei dem dann gemeinsam ein schmackhaftes Pilzgericht gekocht wird und das eine oder andere kalte oder heiße Getränk konsumiert werden kann. „Die Mitglieder des Vereins freuen sich über eine rege Beteiligung.“

Wer am kommenden Sonntag keine Zeit hat oder gleich noch mal in die Pilze will, für den bietet sich gleich am 22. Oktober eine weitere Möglichkeit: Dann lädt der Kneipp-Verein Plau am See zu einer weiteren geführten Pilzwanderung mit Lothar Strelow. Beginn ist um 13 Uhr an der Tourist-Info Plau am See. Anmeldungen sind unter 0162 1044 605 oder 038735 13698 möglich.