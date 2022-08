Ausgelassene Stimmung am Lübzer Amtsturm bei der 90er Show am Sonnabendabend. FOTO: Janik Seelandt up-down up-down Turmfest in Lübz Partystimmung bis in die Nacht auf dem Marktplatz von Lübz Von Christiane Großmann | 21.08.2022, 19:57 Uhr

In Lübz wurde am Wochenende so ausgelassen Party gemacht wie lange nicht. Nach zweijähriger Unterbrechung konnte endlich das Traditionsfest gefeiert werden. Diese Akteure möchten nächstes Jahr gerne wieder dabei sein.