Die Blätter sind noch lange nicht von den Bäumen, doch die Vorbereitungen für die Adventszeit haben schon Fahrt aufgenommen. In Plau am See, Parchim oder in Spornitz zum Beispiel werden gerade die Aktivitäten für die „Lebendigen Adventskalender“ zusammengestellt, damit alle Termine pünklich zum Andruck von Plakaten und Gemeindebriefen unter Dach und Fach sind.

Weiterlesen: Zwischen Plau am See und Parchim wird bereits die Adventszeit vorbereitet

Und auch die Advents- beziehungsweise Weihnachtsmarktvorbereitungen laufen in Stadt und Land schon auf Hochtouren. In Parchim ist ein heimeliges Wochenende vom 8. bis 10. Dezember geplant. Die ersten Ideen für den 20. Parchimer Adventsmarkt wurden bereits im Frühjahr 2023 ausgetauscht.

Seniorenweihnachtsfeier in Lübz findet am 4. Dezember statt

Ein wichtiger Termin in der besinnlichen Zeit in Lübz ist unter anderem die Seniorenweihnachtsfeier. Bürgermeisterin Astrid Becker hat dazu bereits öffentlich eingeladen. Sie findet am 4. Dezember 2023 statt. In diesem Jahr gibt es einen Ortswechsel: Nachdem der Saal in Rom nicht mehr betrieben wird, musste eine neue Location gefunden werden. Die Feier 2023 findet in den Räumlichkeiten der Lübzer Kantine in der Eisenbeisstraße 1 statt.

Anmeldungen sind noch bis um 3. November möglich

„Ab 14 Uhr empfangen wir die Besucher mit einer festlichen Kaffeetafel und einem gemütlichen Beisammensein“, kündigt die Bürgermeisterin an. Da die Teilnehmerzahl auf 120 Personen begrenzt ist, sollten sich Interessenten für den vorweihnachtlichen Nachmittag frühzeitig anmelden. Das ist bis zum 3. November beim Amt Eldenburg Lübz unter Telefon 038731 507223 möglich. Ein Fahrdienst aus den Ortsteilen Bobzin, Broock, Burow, Gischow, Hof Gischow, Lutheran, Riederfelde, Ruthen und Wessentin werde nach Bedarf eingerichtet.