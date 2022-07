Umgestürzte Bäume versperren den Weg zum Aussichtsturm in den Ruhner bergen. FOTO: Alexander Block up-down up-down Schäden durch umgestürzte Bäume Nach Starkregen und Sturm droht Lebensgefahr in Ruhner Bergen Von Alexander Block | 08.07.2022, 16:22 Uhr

Die Unwetter in den vergangenen Tagen haben großen Schaden in den Ruhner Bergen angerichtet. Um die Sicherheit zu garantieren, wurden nun Bereiche gesperrt. Gerd Holger Golisz erklärt, was das für Besucher bedeutet.