Pastorin Heide Steinwehr war zum Tatzeitpunkt im Urlaub und bemerkte den Schaden erst, als sie zurück war. FOTO: Alexander Block Nach Plau nun Gischow Schon wieder eine Kirchentür beschädigt Von Alexander Block | 01.06.2022, 17:00 Uhr

Gerade erst wurde die Kirchentür der St.-Marien-Kirche in Plau beschädigt. Nun gibt es einen neuen Fall. Jetzt ist die Dorfkirche in Gischow betroffen. Unbekannte ritzten hier eine Botschaft in das Holz.