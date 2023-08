Robert und Dijana Scheer sind neue Pächter der alten Kaufhalle in Marnitz. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Nach langem Leerstand Das haben Robert und Dijana Scheer mit der alten Kaufhalle in Marnitz vor Von Christiane Großmann | 02.08.2023, 15:17 Uhr

Am 12. und 13. August 2023 wird in Marnitz eine Neueröffnung gefeiert. Die Pächter des Objektes kommen aus Hamburg und haben schon seit Jahren einen Rückzugsort in der Gemeinde Ruhner Berge.