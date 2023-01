Die mutigen Sportler des Lübzer SV starteten mit einem Bad im fünf Grad kalten Kritzower See in das neue Jahr. Foto: Alexander Block up-down up-down Anbaden an Neujahr Kinder und Erwachsene stürzen sich in den eiskalten Kritzower See Von Alexander Block | 01.01.2023, 17:54 Uhr

Der Lübzer Sportverein hat am Neujahrstag wieder zum Anbaden im Kritzower See am Strandbad in Brook geladen. Für viele war der Kälteschock ein willkommener Start ins neue Jahr 2023.