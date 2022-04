Sarah Westphal ist die neue Citymanagerin in Lübz. Sie möchte die Innenstadt weiter entwickeln und anziehender gestalten. FOTO: Alexander Block Co-Working-Spaces und Events Mit diesen Ideen will Citymanagerin Sarah Westphal Lübz aufwerten Von Alexander Block | 30.03.2022, 16:29 Uhr

Eine belebtere Innenstadt, weniger Leerstand – das will Sarah Westphal in Lübz erreichen. Wie das funktionieren soll, erklärte sie am Dienstag mehreren Einwohnern, die Vorschläge einbrachten und Probleme aufzeigten.