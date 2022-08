Kümmern sich regelmäßig um die Pflanzkübel in Burow: Marika und Reiner Rohde. FOTO: Christiane Groẞmann up-down up-down Wasserwanderrastplatz Burow Marika Rohde bringt Blütenpracht am Anleger durch größte Hitze Von Christiane Großmann | 04.08.2022, 14:01 Uhr

Es blüht in voller Pracht in den Pflanzschalen am Burower Wasserwanderrastplatz. Zu verdanken ist das einer Dorfbewohnerin mit grünem Daumen und ihrem Mann. Sie kümmern sich regelmäßig um die Blumen.