Gehören zum Lübzer Festkomitee: Sebastian Bliesath, Heiko Kropf, Gerd Holger Golisz und Ramona Schmidt (v. l.) Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Live-Musik und Frühlingsfeuer Lübzer und Gäste vertreiben am Ostersonnabend die Wintergeister Von Christiane Großmann | 30.03.2023, 14:32 Uhr

Am 8. April geht es in Lübz hoch her: Ab 11 Uhr wird zum fröhlichen Beisammensein im Stadtpark hinterm Rathaus eingeladen. Darauf können sich Gäste aller Generationen freuen.