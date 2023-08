Fachkräfte werden gesucht Lübz und Plau am See laden zur Jobmesse für Schüler und Arbeitnehmer Von Alexander Block | 30.08.2023, 16:50 Uhr Das Mediclin-Krankenhaus in Plau am See wird auch in diesem Jahr wieder auf der Jobmesse in Lübz vertreten sein. Foto: Alexander Block up-down up-down

Ob in der Pflege, Verwaltung, dem Handwerk oder der Industrie. Überall gibt es offene Arbeits- und Ausbildungsstellen. Die Jobmesse in Lübz gibt am 27. September für Schüler und Jobsuchende einen Überblick der Branchen in der Region um Lübz und Plau am See.