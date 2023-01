In Lübz haben Täter zwei Spielautomaten aufgebrochen und so rund 1000 Euro gestohlen. Symbolfoto: Bernd Thissen/dpa up-down up-down Imbiss in Lübz Unbekannte brechen Spielautomaten auf und erbeuten 1000 Euro Von Alexander Block | 26.01.2023, 16:43 Uhr

In Lübz haben Diebe in der Nacht Donnerstag einen Imbiss in Lübz ausgeraubt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Einbruchs.