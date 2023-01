Treffen der Südbahn-BI zum Saisonverkehr-Ende 2022 . Foto: Katja Frick up-down up-down Lübz Südbahn-Aktivisten bitten zur „Roten Laterne“ Von Katja Frick | 09.01.2023, 18:38 Uhr

Bürgerinitiative will am 13. Januar in Lübz über neue Entwicklungen beim Südbahn-Verkehr informieren.