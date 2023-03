Die Wucht der Explosion hat die Trümmer durch den gesamten Bekleidungsladen geschleudert. Foto: Alexander Block up-down up-down Geldautomaten-Sprengung in Lübz Mitarbeiter von Ernsting‘s Family stehen noch immer unter Schock Von Alexander Block | 09.03.2023, 16:00 Uhr

Die Explosion eines Geldautomaten am Sonntag in Lübz, ist für die Mitarbeiter des benachbarten Bekleidungsgeschäfts eine Katastrophe. Die Schadensanalyse läuft am Gebäude, aber ob die Bank-Filiale wiedereröffnet, ist unklar.