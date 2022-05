Esther Bejarano bei einem Fernsehauftritt 2019. FOTO: imago images/Lumma Foto Kriegsende vor 77 Jahren Lübz erinnert an die Befreiung und an Esther Bejarano Von Katja Frick | 02.05.2022, 17:06 Uhr

Die Lübzer und das Auschwitz-Komitee denken an die Befreiung durch die US-Truppen vor 77 Jahren. Die erlebte dort auch die Überlebende Bejarano. Sie konnte mit Freundinnen vom Todesmarsch aus dem KZ Ravensbrück bei Plau am See fliehen.